Глава МИД Ирана назвал Россию отличным политическим и торговым партнером

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф в интервью газете Le Figaro заявил, что Россия является прекрасным торговым и политическим партнером Ирана.

По его словам, Москва понимает Тегеран, так как сама является жертвой американских санкций. Также Зариф отметил, что Вашингтон пытается подтолкнуть к бойкоту соседей Ирана, но пока не получает поддержки, пишет ТАСС.

Также министр отметил, что у Тегерана отличное сотрудничество с Москвой и Стамбулом по сирийскому досье, и напомнил, как важно восстановить единство Сирии и уничтожить всех боевиков, остановив террористов.

8 мая президент США Дональд Трамп сообщил о выходе США из ядерной сделки с Тегераном (СВПД): американский лидер принял решение возобновить действие санкций против страны и ввести новые.

Ограничения затронули 70 иранских финансовых организаций, в том числе Центробанк страны, иранскую авиакомпанию, ее 65 самолетов и около 250 граждан республики.

Бывший помощник американского президента Барака Обамы по Ближнему Востоку Роберт Малли назвал выход США из соглашения опасным прецедентом.