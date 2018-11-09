Прямой эфир

WSJ заявила о победе России благодаря антииранским санкциям США

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американское издание The Wall Street Journal сообщило, что Россия смогла выиграть благодаря санкциям США против Ирана.

«Самые жесткие» санкции: как США иранскую экономику «калечили»
Второй пакет американских мер не загонит Тегеран в изоляцию

Сообщается, что благодаря ограничительным мерам Москва отбила у Тегерана покупателей и нарастила поставки нефти. При этом она скупает энергоресурсы у Ирана для внутреннего потребления, помогая стране пережить давление санкций и наращивая объемы экспорта, пишет «РИА Новости».

Также WSJ считает, что Россия намерена и дальше приобретать нефть у Тегерана, однако хочет делать это по бартеру, отдавая взамен продовольственные товары и производственное оборудование. На данный момент Москва добывает рекордные объемы нефти за последние 30 лет и занимает первое место в мире.

Отмечается, что именно российскими энергоресурсами удалось в разной степени компенсировать сокращение поставок иранских энергоресурсов в Южную Корею, Китай и Турцию. Помогая Ирану, Россия заменяет его на мировом уровне.

8 мая американский президент Дональд Трамп сообщил о выходе США из ядерной сделки с Ираном. Кроме того, он принял решение возобновить действие санкций против страны, а также ввести новые.

Санкции вступили в силу в понедельник, 5 ноября. Ограничительные меры затронут нефтяной сектор Ирана, а также страны – импортеры иранской нефти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Иран призвал Саудовскую Аравию и Россию сократить добычу нефти
Путин и члены Совета безопасности назвали незаконными санкции против Ирана

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017