WSJ заявила о победе России благодаря антииранским санкциям США

Американское издание The Wall Street Journal сообщило, что Россия смогла выиграть благодаря санкциям США против Ирана.

Сообщается, что благодаря ограничительным мерам Москва отбила у Тегерана покупателей и нарастила поставки нефти. При этом она скупает энергоресурсы у Ирана для внутреннего потребления, помогая стране пережить давление санкций и наращивая объемы экспорта, пишет «РИА Новости».

Также WSJ считает, что Россия намерена и дальше приобретать нефть у Тегерана, однако хочет делать это по бартеру, отдавая взамен продовольственные товары и производственное оборудование. На данный момент Москва добывает рекордные объемы нефти за последние 30 лет и занимает первое место в мире.

Отмечается, что именно российскими энергоресурсами удалось в разной степени компенсировать сокращение поставок иранских энергоресурсов в Южную Корею, Китай и Турцию. Помогая Ирану, Россия заменяет его на мировом уровне.

8 мая американский президент Дональд Трамп сообщил о выходе США из ядерной сделки с Ираном. Кроме того, он принял решение возобновить действие санкций против страны, а также ввести новые.

Санкции вступили в силу в понедельник, 5 ноября. Ограничительные меры затронут нефтяной сектор Ирана, а также страны – импортеры иранской нефти.