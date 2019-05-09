США обязали компании за три месяца свернуть торговлю металлами с Ираном

США дали компаниям 90 дней на сворачивание производства и торговли металлами с Ираном.

Как сообщило министерство финансов США, по истечении этого периода могут быть введены санкции, передает «РИА Новости».

8 мая США ввели ограничительные меры в отношении добычи и производства металлов в Иране.

Новые санкции затронут производство железа, стали, алюминия и меди в исламской республике.

Ограничения коснутся как производителей, так и тех, кто торгует этой продукцией из Ирана.

США решили выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), отменяющего санкции против Тегерана, в обмен на отказ страны от ядерных разработок, в мае 2018 года.