США обязали компании за три месяца свернуть торговлю металлами с Ираном
США дали компаниям 90 дней на сворачивание производства и торговли металлами с Ираном.
Как сообщило министерство финансов США, по истечении этого периода могут быть введены санкции, передает «РИА Новости».
8 мая США ввели ограничительные меры в отношении добычи и производства металлов в Иране.
Новые санкции затронут производство железа, стали, алюминия и меди в исламской республике.
Ограничения коснутся как производителей, так и тех, кто торгует этой продукцией из Ирана.
США решили выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), отменяющего санкции против Тегерана, в обмен на отказ страны от ядерных разработок, в мае 2018 года.