Трамп заявил о желании встретиться с лидерами Ирана для обсуждения новой сделки

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться c иранскими властями для выработки соглашения, которое пришло бы на замену Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в заявлении главы американского государства, распространенном в среду, 8 мая.

Трамп уточнил, что после выхода из СВПД, который уже «невозможно восстановить», Вашингтон выдвигает Тегерану 12 условий, которые являются основанием для нового всеобъемлющего договора.

«Я с нетерпением жду встречи в какой-то момент с лидерами Ирана, чтобы выработать соглашение и, что очень важно, предпринять шаги, дать Ирану будущее, которого он заслуживает», — цитирует заявление ТАСС.

8 мая Тегеран официально уведомил пятерых членов СВПД — Францию, Великобританию, Германию, Россию и Китай — о решении прекратить выполнять часть обязательств по документу.

Позже в тот же день Дональд Трамп подписал указ о введении ограничительных мер в отношении добычи и производства металлов в Иране. Согласно указу, новые санкции затронут производство железа, стали, алюминия и меди в исламской республике.

Весной прошлого года Соединенные Штаты решили выйти из СВПД. Договор отменяет санкции против Ирана в обмен на отказ страны от ядерных разработок. Свое решение Вашингтон объяснил подозрениями в том, что иранские власти не выполняют условия сделки. Американский президент Дональд Трамп позже объявил о намерении возобновить санкции в отношении ближневосточного государства. В Белом доме намерены свести до нуля экспорт иранской нефти и грозят финансовыми ограничениями странам, продолжающим закупки.