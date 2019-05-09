Макрон заявил о вине США в выходе Ирана из ядерной сделки

Возможный выход Ирана из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) будет на совести США, а не Европы. Об этом в четверг, 9 мая, заявил французский лидер Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам неформального саммита лидеров стран ЕС в румынском Сибиу.

«Иран не вышел из этой сделки, во-первых. Во-вторых, если Иран выйдет из этой сделки, это будет ответственностью США. Не будем смешивать роли и говорить, что это европейцы», — приводит его слова «РИА Новости».

8 мая Иран уведомил членов договора о решении прекратить выполнять обязательства по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Тегеране указали, что меры связаны с нарушениями Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов в должной мере решить возникшие проблемы.

В ответ США ввели ограничительные меры в отношении добычи и производства металлов в Иране. Новые санкции затронут производство железа, стали, алюминия и меди в исламской республике. Ограничения коснутся как производителей, так и тех, кто торгует этой продукцией из Ирана.

Договор СВПД был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. Согласно документу, Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций.

США решили выйти из СВПД в мае 2018 года. Тогда глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия, несмотря на заключенную сделку.