В МИД РФ призвали все страны не отказываться от покупки иранской продукции

Москва призывает все страны не сворачивать экономические связи с Ираном, в том числе закупку иранской продукции, в первую очередь энергоносителей. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в четверг, 9 мая.

В российском внешнеполитическом ведомстве также осудили действия США, которые пытаются воспрепятствовать нормальному экономическому сотрудничеству других стран с Ираном.

В МИД потребовали от Вашингтона прекратить любые действия, затрудняющие взаимодействие других государств с Ираном в финансово-экономической, политической и иных сферах.

«Пока же видим продолжение Вашингтоном прежней линии. Только что США ввели новый пакет санкций, затрагивающих металлургическую отрасль Ирана. Решительно осуждаем этот шаг», — заявили в МИД.

Отмечается, что Москва с пониманием относится к решению властей Ирана частично приостановить выполнение своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.

Вместе с тем в МИД призвали Иран воздержаться от дальнейших шагов по сворачиванию выполнения обязательств в рамках СВПД, а все государства-участники «ядерной сделки» — также соблюдать свои обязательства.

8 мая Иран уведомил членов договора от 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — Францию, Великобританию, Германию, Россию и Китай — о решении прекратить выполнять обязательства по документу — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране указали, что меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением санкций, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов в должной мере решить возникшие проблемы.

В ответ США ввели ограничительные меры в отношении добычи и производства металлов в Иране. Новые санкции затронут производство железа, стали, алюминия и меди в исламской республике. Ограничения коснутся как производителей, так и тех, кто торгует этой продукцией из Ирана.

США решили выйти из СВПД, отменяющего санкции против Тегерана, в обмен на отказ страны от ядерных разработок, в мае 2018 года.