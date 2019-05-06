США направят авианосную группу «в качестве сигнала» для Ирана

США готовы ответить силой на посягательство со стороны Ирана на интересы Вашингтона и его союзников. В качестве сигнала Тегерану в зону ответственности Центрального командования будет направлена группа авианосцев. Об этом заявил советник президента США Джон Болтон.

По его словам, возглавит ударную группировку авианосец «Авраам Линкольн».

«В ответ на целый ряд беспокоящих нас и направленных на эскалацию ситуации сигналов и угроз Штаты направляют ударную группу ВМС США и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования США, чтобы послать ясный и однозначный сигнал иранскому режиму», — цитирует Болтона ТАСС.

Советник американского президента подчеркнул, что таким образом США дают понять Тегерану, что на «любые покушения на интересы Штатов или наших союзников будет дан ответ с точки зрения силы».

При этом Болтон заверил, что Вашингтон не хочет войны с Ираном.

Ранее США заявили об ужесточении политики против Тегерана из-за якобы нарушения арабской страной «ядерного соглашения». Вашингтон разорвал сделку и ввел новые санкции, в том числе запретив любой экспорт нефти из Ирана. При этом часть вооруженных сил стран — Корпус стражей исламской революции — был признан террористической организацией.