Прямой эфир
Сюжет:

США направят авианосную группу «в качестве сигнала» для Ирана

0
Фото: Global Look Press/U.S. Navy
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США готовы ответить силой на посягательство со стороны Ирана на интересы Вашингтона и его союзников. В качестве сигнала Тегерану в зону ответственности Центрального командования будет направлена группа авианосцев. Об этом заявил советник президента США Джон Болтон.

В пользу третьих лиц: кому на руку сыграют санкции США против Ирана
Пытаясь наказать Тегеран, Трамп может помочь экономике России

По его словам, возглавит ударную группировку авианосец «Авраам Линкольн».

«В ответ на целый ряд беспокоящих нас и направленных на эскалацию ситуации сигналов и угроз Штаты направляют ударную группу ВМС США и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования США, чтобы послать ясный и однозначный сигнал иранскому режиму», — цитирует Болтона ТАСС.

Советник американского президента подчеркнул, что таким образом США дают понять Тегерану, что на «любые покушения на интересы Штатов или наших союзников будет дан ответ с точки зрения силы».

При этом Болтон заверил, что Вашингтон не хочет войны с Ираном.

Ранее США заявили об ужесточении политики против Тегерана из-за якобы нарушения арабской страной «ядерного соглашения». Вашингтон разорвал сделку и ввел новые санкции, в том числе запретив любой экспорт нефти из Ирана. При этом часть вооруженных сил стран — Корпус стражей исламской революции — был признан террористической организацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия не подчинится новым санкциям США против Ирана
В Европе осудили решение США не продлевать послабления по Ирану

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017