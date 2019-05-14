США готовы отправить на Ближний Восток 120 тыс. военных из-за Ирана

Пентагон подготовил военный план, согласно которому США направят на Ближний Восток до 120 тыс. военных в случае ускорения разработки ядерного оружия или атаки американских сил Ираном, пишет The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с планом и. о. министра обороны США Патрика Шанахана.

По данным издания, Шанахан представил документ 9 мая на встрече помощников президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. При этом главным инициатором появления плана стал советник по нацбезопасности Джон Болтон.

Газета отмечает, что названное в документе количество военных «шокировало» многих чиновников. Примерно столько же американских военнослужащих было задействовано во время вторжения в Ирак в 2003 году, однако новый план не предусматривает сухопутной операции.

6 мая США заявили о готовности ответить силой на «посягательство со стороны Ирана на интересы Вашингтона» и направили к берегам страны ударную авианосную группу.

Кроме того, Вашингтон намерен развернуть на Ближнем Востоке зенитные ракетные комплексы Patriot, а также военный корабль Arlington.

При этом Иран пообещал нанести США «удар в голову», если они предпримут в регионе какие-либо силовые действия.

Отношения двух стран вновь обострились после решения Трампа разорвать «ядерное соглашение» с Тегераном и возобновить санкционное давление на страну из-за якобы нарушения Ираном условий сделки. В Тегеране подобные действия назвали незаконными и необоснованными.