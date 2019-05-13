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Трамп пригрозил Ирану «большой проблемой» в случае необдуманных шагов

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Фото: ТАSS/Zuma/Ahmad Halabisaz
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Тегеран рискует столкнуться с «большой проблемой» в случае необдуманных шагов, заявил президент США Дональд Трамп в понедельник, 13 мая.

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«Это будет большой проблемой для Ирана, если что-то произойдет, я могу сказать вам это. Они не будут счастливы (если предпримут какие-либо необдуманные шаги)», — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

При этом он выразил уверенность в том, что в исламской республике знают, о чем идет речь, пишет «РИА Новости».

Летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией — был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Согласно документу, Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций.

В мае 2018 года США объявили о выходе из сделки. Тогда глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия, несмотря на соглашение. После этого Вашингтон неоднократно вводил в действие старые санкции и объявлял о новых мерах против исламской республики.

8 мая 2019 года Иран уведомил участников СВПД о решении прекратить выполнять обязательства по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Тегеране указали, что меры связаны с нарушением Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций, а также неспособностью оставшихся подписантов соглашения в должной мере решить возникшие проблемы.

В ответ США ввели ограничительные меры в отношении добычи и производства металлов в Иране. Новые санкции затронут производство железа, стали, алюминия и меди в исламской республике. Ограничения коснутся как производителей, так и тех, кто торгует этой продукцией из Ирана.

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