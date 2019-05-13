ЕС призвал Помпео не допустить эскалации вокруг ядерной сделки с Ираном

Главы МИД 28 государств Евросоюза заявили госсекретарю США Майку Помпео о том, что необходимо максимально воздержаться от эскалации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в понедельник, 13 мая, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

«Помпео ясно услышал от нас, что мы живем в важное время, когда самым ответственным подходом должна быть максимальная сдержанность в целях недопущения любой эскалации (ситуации с СВПД. — Ред.), в том числе военной», — цитирует ее ТАСС.

Договор СВПД был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. Согласно документу, Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций.

США решили выйти из СВПД в мае 2018 года. Тогда глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия, несмотря на заключенную сделку.

8 мая 2019 года Иран уведомил членов договора о решении прекратить выполнять обязательства по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Тегеране указали, что меры связаны с нарушениями Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов в должной мере решить возникшие проблемы.

В ответ США ввели ограничительные меры в отношении добычи и производства металлов в Иране. Новые санкции затронут производство железа, стали, алюминия и меди в исламской республике. Ограничения коснутся как производителей, так и тех, кто торгует этой продукцией из Ирана.