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Франция выступила за дополнение СВПД с учетом ракетной программы Ирана

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Фото: TASS/Christophe Petit Tesson
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в четверг, 9 мая, что французская сторона выступает за дополнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с учетом иранской ядерной программы. Об этом он рассказал после прибытия на неформальный саммит ЕС в румынском Сибиу.

«Эта сделка недостаточна, мы хотели бы дополнить ее с учетом иранской деятельности в ракетной сфере, его деятельности в регионе», — сказал Макрон, подчеркнув, что Евросоюз (ЕС) должен сделать все, чтобы Иран остался в сделке.

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По информации ТАСС, французский лидер пообещал, что поднимет этот вопрос на саммите. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по прибытии в Сибиу выразила надежду на «полную приверженность» Евросоюза сохранению СВПД по иранской ядерной программе.

Ранее 9 мая европейская тройка посредников ООН — Великобритания, Германия и Франция — отвергла ультиматум Ирана по СВПД. Страны заявили о приверженности ядерной сделке и призвали Тегеран продолжать ее выполнять.

8 мая Иран уведомил членов договора от 2015 года СВПД — Францию, Великобританию, Германию, Россию и Китай — о решении прекратить выполнять обязательства по документу — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Президент Ирана Хасан Роухани добавил, что Тегеран готов к переговорам с европейскими странами в рамках ядерной сделки.

«У европейских стран есть 60 дней, чтобы провести переговоры с Ираном», — сказал он.

В Иране указали, что меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением санкций, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов в должной мере решить возникшие проблемы. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи отметил, что Тегеран будет выходить из ядерной сделки поэтапно.

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