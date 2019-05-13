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Иран призвал США немедленно покинуть Ближний Восток

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Фото: youtube.com
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Командующий военно-морскими силами Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади призвал США покинуть Ближний Восток. Об этом сообщает агентство ISNA.

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«Это присутствие (Соединенных Штатов на Ближнем Востоке — Ред.) подошло к концу, и они должны покинуть его», — сказал Ханзади, комментируя решение Вашингтона перебросить в регион авианосец Arlington.

По его словам, разговоры об отправке авианосца не являются новыми. Военный также обвинил США в стремлении увеличить вероятность возникновения вооруженного конфликта, передает «РИА Новости» в воскресенье, 12 мая.

На прошлой неделе советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон направит к берегам Ирана ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и оперативную группу бомбардировщиков. Он пояснил, что так США дают понять Тегерану, что на «любые покушения на интересы Штатов или наших союзников будет дан ответ с точки зрения силы».

11 мая Пентагон сообщил о намерении развернуть на Ближнем Востоке зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и военный корабль Arlington.

Также Вашингтон заявил об ужесточении политики против Тегерана из-за якобы нарушения арабской страной «ядерного соглашения» — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). США разорвали сделку и ввели новые санкции, в том числе запретив любой экспорт нефти из Ирана. При этом часть вооруженных сил стран — Корпус стражей исламской революции — был признан террористической организацией.

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