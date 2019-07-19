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Помпео заявил о готовности Трампа к переговорам с Ираном без условий

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Фото: REUTERS/Natacha Pisarenko
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Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что президент страны Дональд Трамп готов начать переговоры с Ираном без предварительных условий. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию телеканала C-SPAN.

«Президент Трамп ясно дал понять, что мы готовы к проведению переговоров без предварительных условий. Иранцы продолжают твердить: «Мы будем говорить только если США сделают что-то», — сказал он во время пресс-конференции в Буэнос-Айресе.

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По словам Помпео, решение проблемы двух стран — это переговоры.

Отношения двух государств обострились после решения Трампа разорвать ядерное соглашение с Тегераном и возобновить санкционное давление на страну из-за якобы нарушения Ираном условий сделки. В Исламской Республике подобные действия назвали незаконными и необоснованными.

Очередным витком эскалации стал инцидент в Ормузском проливе, где 13 июня на двух танкерах — норвежском Front Altair и японском Kokuka Courageous — произошли взрывы. Предположительно, суда были атакованы торпедами. В произошедшем США обвинили Иран.

Кроме того, 20 июня появилась информация о том, что иранские ВВС сбили американский беспилотник в связи с нарушением воздушного пространства республики. Впоследствии Трамп заявил, что после этого инцидента хотел отдать приказ о ракетном ударе по военным объектам Ирана, но в последний момент передумал.

Впоследствии нижняя палата конгресса США приняла поправку, которая ограничивает право Трампа самостоятельно принимать решение о начале военных действий против Ирана. Однако сам американский лидер полагает, что ему не требуется одобрение конгресса для начала военной операции против Тегерана.

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