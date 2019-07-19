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В России осудили политику давления США на Иран

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Москва сожалеет, что Вашингтон продолжает оказывать давление на Тегеран, и считает подобную политику ошибочной и ведущей к конфликту. Позицию России озвучил замглавы МИДа Сергей Рябков 19 июля.

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«Мы вновь убеждаемся, что ситуация не просто взрывоопасна, она чревата вспышкой конфликта. Сожалеем, что американская сторона вопреки всем призывам, которые адресуем ей не только мы, но и многие другие члены международного сообщества, продолжает упорно линию на нагнетание напряженности, оказание максимального давления на Тегеран», — цитирует его агентство «РИА Новости».

Замминистра отметил, что на данный момент концентрация военных сил разных стран в регионе Персидского залива «настолько высокая, что возможны любые инциденты». Поэтому очень важно не допустить обострения ситуации.

18 июля СМИ сообщили, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в международных водах с помощью системы создания помех. Информацию подтвердил американский президент Дональд Трамп, заявив что дрон находился на расстоянии около 900 м от судна США в Ормузском проливе и представлял для корабля опасность.

При этом иранские власти потерю устройства отрицают и допускают, что американцы могли по ошибке сбить собственный БПЛА.

Очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном произошел 13 июня, когда в Ормузском проливе два танкера — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous — подали сигналы бедствия. Предположительно, суда были атакованы торпедами. США обвинили в нападении Иран.

Напряженность наблюдается и в отношениях Ирана с Великобританией. Так, 4 июля супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС. Судно заподозрили в доставке сырой нефти Сирии в нарушение санкций Евросоюза. Иран потребовал освободить танкер

10 июля СМИ сообщили, что пять малых кораблей, возможно иранских, потребовали британский нефтяной танкер остановиться в Ормузском проливе. Кораблям Ирана было сделано «устное предупреждение», после чего они отозвали требование. Однако информацию опровергли ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Тем не менее, Британия решила усилить военное присутствие в регионе.

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