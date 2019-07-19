В России осудили политику давления США на Иран

Москва сожалеет, что Вашингтон продолжает оказывать давление на Тегеран, и считает подобную политику ошибочной и ведущей к конфликту. Позицию России озвучил замглавы МИДа Сергей Рябков 19 июля.

«Мы вновь убеждаемся, что ситуация не просто взрывоопасна, она чревата вспышкой конфликта. Сожалеем, что американская сторона вопреки всем призывам, которые адресуем ей не только мы, но и многие другие члены международного сообщества, продолжает упорно линию на нагнетание напряженности, оказание максимального давления на Тегеран», — цитирует его агентство «РИА Новости».

Замминистра отметил, что на данный момент концентрация военных сил разных стран в регионе Персидского залива «настолько высокая, что возможны любые инциденты». Поэтому очень важно не допустить обострения ситуации.

18 июля СМИ сообщили, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в международных водах с помощью системы создания помех. Информацию подтвердил американский президент Дональд Трамп, заявив что дрон находился на расстоянии около 900 м от судна США в Ормузском проливе и представлял для корабля опасность.

При этом иранские власти потерю устройства отрицают и допускают, что американцы могли по ошибке сбить собственный БПЛА.

Очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном произошел 13 июня, когда в Ормузском проливе два танкера — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous — подали сигналы бедствия. Предположительно, суда были атакованы торпедами. США обвинили в нападении Иран.

Напряженность наблюдается и в отношениях Ирана с Великобританией. Так, 4 июля супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС. Судно заподозрили в доставке сырой нефти Сирии в нарушение санкций Евросоюза. Иран потребовал освободить танкер

10 июля СМИ сообщили, что пять малых кораблей, возможно иранских, потребовали британский нефтяной танкер остановиться в Ормузском проливе. Кораблям Ирана было сделано «устное предупреждение», после чего они отозвали требование. Однако информацию опровергли ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Тем не менее, Британия решила усилить военное присутствие в регионе.