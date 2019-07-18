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Британия усилит военное присутствие в Персидском заливе из-за Ирана

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Фото: Global Look Press/Rob Powell/ZUMAPRESS
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Великобритания намерена направить фрегат HMS Kent в Персидский залив, чтобы обеспечить безопасность и свободу судоходства в этом регионе. Как пишет Reuters 17 июля, такое решение связано с обострением отношений с Ираном.

В минобороны королевства добавили, что в регион будет также переброшен танкер RFA Wave Knight, однако данный шаг был запланирован давно и не связан с напряжением в отношениях Лондона и Тегерана.

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«Мы по-прежнему сосредоточены на обеспечении деэскалации в регионе и будем действовать соответствующим образом для защиты интересов Великобритании», — заявили в ведомстве, добавив, что присутствие фрегата в заливе «будет соответствовать этим целям».

Предположительно, RFA Wave Knight прибудет в Персидский залив в начале августа. Также в регион перебросят эсминец HMS Duncan на смену фрегату HMS Montrose, который встанет на плановое обслуживание.

На данный момент в регионе Персидского залива находятся семь судов ВМС Великобритании, они участвуют в операции KIPION, задачей которой является обеспечение в регионе мира, стабильности, свободной торговли, а также противодействие пиратству и контрабандной торговле наркотиками, пишет ТАСС.

4 июля супертанкер Grace 1 под флагом Панамы, перевозивший сырую нефть, был задержан властями Гибралтара при поддержке ВМС Великобритании. Судно заподозрили в доставке сырья Сирии в нарушение санкций Евросоюза. Иранский МИД вызвал британского посла, выразил решительный протест и потребовал освободить танкер. Инцидент осудил и российский МИД.

10 июля в СМИ сообщили, что пять малых кораблей, предположительно иранских, приблизились к британскому нефтяному танкеру, покидавшему Персидский залив, и потребовали остановиться в Ормузском проливе. Кораблям Ирана было сделано «устное предупреждение», после чего они отозвали требование. Однако информацию опровергли ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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