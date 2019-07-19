В Иране опровергли потерю беспилотника в Ормузском проливе

Иран не потерял ни одного беспилотника в Персидском заливе и Ормузском проливе, все дроны вернулись на свои базы. Об этом заявил представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи 19 июля.

Ранее в этот день президент США Дональд Трамп заявил, что корабль американских ВВС сбил иранский беспилотник в международных водах, так как дрон якобы представлял угрозу судну.

«Несмотря на пустые утверждения Трампа, все беспилотники, принадлежащие Ирану и выполнявшие задачи по рекогносцировке и осуществлению контроля в Персидском заливе и Ормузском проливе, вернулись в целостности на свои базы», — цитирует Шекарчи агентство «РИА Новости».

Замглавы иранского МИДа Аббас Аракчи также заявил о целости всех беспилотников и допустил, что США могли по ошибке сбить собственный дрон. Сам министр Мохаммад Джавад Зариф также не знает о потере устройства.

18 июля СМИ сообщили, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в международных водах. Дрон якобы находился на расстоянии около 900 м от американского корабля в Ормузском проливе.

Позднее телекомпания ABC со ссылкой на источники в Пентагоне передала, что БПЛА был сбит с помощью системы создания помех подразделением 11-го экспедиционного корпуса морской пехоты США.

Очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном произошел 13 июня, когда в Ормузском проливе два танкера — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous — подали сигналы бедствия. Предположительно, суда были атакованы торпедами, за атакой последовали взрывы и пожар. США обвинили в нападении Иран.