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Командующий ВМС Ирана посетит парад в честь Дня ВМФ в Петербурге

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Rouzbeh Fouladi
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Командующий Военно-морскими силами Ирана Хосейн Ханзади прибыл с трехдневным визитом в Санкт-Петербург. Как сообщает в воскресенье, 28 июля, ТАСС, он примет участие в праздновании Дня Военно-морского флота России и обсудит с российскими партнерами вопросы развития морского сотрудничества.

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Ханзади станет гостем главного военно-морского парада в Петербурге и Кронштадте, который примет президент России Владимир Путин. Ожидается, что в ходе этого визита две стороны подпишут морское соглашение.

Глава ВМС Ирана выразил уверенность, что взаимодействие между Московй и Тегераном благоприятно скажется на обеспечении морской безопасности.

Парад в честь Дня ВМФ проходит в Санкт-Петербурге 28 июля. В этом году в нем участвует более 4 тыс. моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, 43 боевых корабля и подводные лодки и 41 воздушное судно.

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