Иран пообещал сохранить ядерную сделку

Иран не выйдет из ядерной сделки, однако степень соблюдения условий будет зависеть от действий партнеров, заявил глава МИД страны Джавад Зариф.

Дипломат подчеркнул, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) содержит в себе механизм разрешения споров, передает ТАСС. У Ирана нет необходимости разрывать этот договор.

«В зависимости от того, насколько другая сторона его выполняет, мы сможем сами либо снижать, либо увеличивать степень его выполнения», — заявил министр.

Среди условий Ирана Зариф назвал обеспечение свободной торговли нефтью. Сделок с Россией и Китаем стране недостаточно, подчеркнул он.

Летом 2015 года между Ираном, Россией, Великобританией, Германией, Китаем, Францией и США был подписан Совместный всеобъемлющий план действий. Согласно документу, Иран отказывается от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций. В частности, Тегеран обязался в течение 15 лет продавать за границу излишки урана и тяжелой воды. При этом республика может иметь у себя 300 кг низкообогащенного урана и 130 т тяжелой воды.

В мае 2018 года США объявили о выходе из сделки. Американский президент Дональд Трамп обвинил Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия вопреки соглашению. После этого Вашингтон неоднократно продлевал действие старых санкций и объявлял о новых мерах против Исламской Республики.

8 мая 2019 года Иран уведомил участников СВПД о решении прекратить выполнять обязательства по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Тегеране указали, что меры связаны с нарушением Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций, а также неспособностью оставшихся подписантов соглашения в должной мере решить возникшие проблемы.