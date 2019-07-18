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Иран пообещал сохранить ядерную сделку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Иран не выйдет из ядерной сделки, однако степень соблюдения условий будет зависеть от действий партнеров, заявил глава МИД страны Джавад Зариф.

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Дипломат подчеркнул, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) содержит в себе механизм разрешения споров, передает ТАСС. У Ирана нет необходимости разрывать этот договор.

«В зависимости от того, насколько другая сторона его выполняет, мы сможем сами либо снижать, либо увеличивать степень его выполнения», — заявил министр.

Среди условий Ирана Зариф назвал обеспечение свободной торговли нефтью. Сделок с Россией и Китаем стране недостаточно, подчеркнул он.

Летом 2015 года между Ираном, Россией, Великобританией, Германией, Китаем, Францией и США был подписан Совместный всеобъемлющий план действий. Согласно документу, Иран отказывается от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций. В частности, Тегеран обязался в течение 15 лет продавать за границу излишки урана и тяжелой воды. При этом республика может иметь у себя 300 кг низкообогащенного урана и 130 т тяжелой воды.

В мае 2018 года США объявили о выходе из сделки. Американский президент Дональд Трамп обвинил Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия вопреки соглашению. После этого Вашингтон неоднократно продлевал действие старых санкций и объявлял о новых мерах против Исламской Республики.

8 мая 2019 года Иран уведомил участников СВПД о решении прекратить выполнять обязательства по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Тегеране указали, что меры связаны с нарушением Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций, а также неспособностью оставшихся подписантов соглашения в должной мере решить возникшие проблемы.

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