Лавров прокомментировал ситуацию между США и Ираном

Всплеск напряженности вокруг Ирана — следствие опасного курса США, чья политика привела к резкому обострению обстановки в Персидском заливе. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в письменном интервью газете Rheinische Post.

По его словам, к резкому обострению обстановки в районе Персидского залива привела американская недальновидная политика тотального удушения иранской экономики, пишет «РИА Новости».

Отношения Вашингтона и Тегерана обострились после решения Трампа разорвать ядерное соглашение с Ираном и возобновить санкционное давление на страну из-за якобы нарушения Ираном условий сделки. В исламской республике подобные действия назвали незаконными и необоснованными.

Очередным витком эскалации стал инцидент в Ормузском проливе, где 13 июня на двух танкерах — норвежском Front Altair и японском Kokuka Courageous — произошли взрывы. Предположительно, суда были атакованы торпедами. В произошедшем США обвинили Иран.

Кроме того, 20 июня появилась информация о том, что иранские ВВС сбили американский беспилотник в связи с нарушением воздушного пространства республики. Впоследствии Трамп заявил, что после этого инцидента хотел отдать приказ о ракетном ударе по военным объектам исламской республики, но в последний момент передумал.

Впоследствии нижняя палата конгресса США приняла поправку, которая ограничивает право Трампа самостоятельно принимать решение о начале военных действий против Ирана. Однако сам американский лидер полагает, что ему не требуется одобрение конгресса для начала военной операции против Тегерана.