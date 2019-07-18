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Лавров прокомментировал ситуацию между США и Ираном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Всплеск напряженности вокруг Ирана — следствие опасного курса США, чья политика привела к резкому обострению обстановки в Персидском заливе. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в письменном интервью газете Rheinische Post.

По его словам, к резкому обострению обстановки в районе Персидского залива привела американская недальновидная политика тотального удушения иранской экономики, пишет «РИА Новости».

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Отношения Вашингтона и Тегерана обострились после решения Трампа разорвать ядерное соглашение с Ираном и возобновить санкционное давление на страну из-за якобы нарушения Ираном условий сделки. В исламской республике подобные действия назвали незаконными и необоснованными.

Очередным витком эскалации стал инцидент в Ормузском проливе, где 13 июня на двух танкерах — норвежском Front Altair и японском Kokuka Courageous — произошли взрывы. Предположительно, суда были атакованы торпедами. В произошедшем США обвинили Иран.

Кроме того, 20 июня появилась информация о том, что иранские ВВС сбили американский беспилотник в связи с нарушением воздушного пространства республики. Впоследствии Трамп заявил, что после этого инцидента хотел отдать приказ о ракетном ударе по военным объектам исламской республики, но в последний момент передумал.

Впоследствии нижняя палата конгресса США приняла поправку, которая ограничивает право Трампа самостоятельно принимать решение о начале военных действий против Ирана. Однако сам американский лидер полагает, что ему не требуется одобрение конгресса для начала военной операции против Тегерана.

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