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Иран призвал ЕС нормализовать отношения в нефтяной и банковской сферах

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Фото: TASS/AP Photo/Vladimir Voronin
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Президент Ирана Хасан Роухани призвал Евросоюз нормализовать отношения с республикой в банковской и нефтяной сферах. Такое заявление он сделал во вторник, 30 июля, в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает телеканал Al Mayadeen.

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«Мы ожидаем, что возобновление сотрудничества с Евросоюзом начнется именно с такого шага», — сказал Роухани, цитирует ТАСС.

При этом он высказал мнение, что после выхода США из ядерной сделки (Совместный всеобъемлющий план действий. — Ред.) ЕС не принял никаких серьезных мер по спасению договора. Кроме того, по его словам, некоторые европейские компании с тех пор прекратили свою деятельность в исламской республике.

«Америка не получит никакой выгоды от этих враждебных действий», — отметил иранский лидер, назвав при этом политику Вашингтона в отношении ближневосточного государства «экономическим терроризмом».

«Роль Франции состоит в том, чтобы приложить все необходимые усилия к тому, чтобы все задействованные стороны согласились взять паузу и сели за стол переговоров», — заявил в свою очередь Макрон.

Отношения между Ираном и США обострились после решения американского президента Дональда Трампа в мае 2017 года разорвать ядерное соглашение с Тегераном и возобновить санкционное давление на страну из-за якобы нарушения исламской республикой условий сделки. В Тегеране подобные действия назвали незаконными и необоснованными.

В мае 2019 года Соединенные Штаты обвинили ближневосточное государство в атаках на танкеры в Персидском и Оманском заливах. В июне Иран сбил американский беспилотник.

18 июля глава иранского МИДа Джавад Зариф заявил, что Тегеран не выйдет из ядерной сделки, однако степень соблюдения условий будет зависеть от действий партнеров. 19 июля госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что президент Дональд Трамп готов начать переговоры с Ираном без предварительных условий.

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