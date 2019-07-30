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Глава МИД Ирана призвал Трампа решить конфликты дипломатией

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Фото: Global Look Press/Ameer Al Mohammedaw/dpa
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Глава министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал президента США Дональда Трампа к разрешению конфликтов между двумя странами дипломатическим путем, не поддаваясь влиянию советников, подталкивающих Вашингтон к войне с Тегераном. Об этом 30 июля Зариф написал в Twitter.

«На протяжении тысячелетий иранцы пережили всех агрессоров. Однако США потратили $7 трлн и пролили реки крови в нашем регионе, что стало самым большим провалом со времен Вьетнама», — говорится в сообщении. Он добавил, что дипломатия равнозначна благоразумию, а не слабости.

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Под записью Зариф опубликовал отрывок из статьи, опубликованной в 2017 году. В ней помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступал против сохранения международного соглашения по ядерной программе Ирана. Глава МИДа выделил слова Болтона, в которых говорилось, что «Иран никогда не выигрывал ни одной войны, но никогда не проигрывал на переговорах».

18 июля Зариф заявил, что Иран не выйдет из ядерной сделки, однако степень соблюдения условий будет зависеть от действий партнеров.

20 июня появилась информация о том, что иранские ВВС сбили американский беспилотник в связи с нарушением воздушного пространства республики. Впоследствии Трамп заявил, что после этого инцидента хотел отдать приказ о ракетном ударе по военным объектам Ирана, но в последний момент передумал.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах — норвежском Front Altair и японском Kokuka Courageous — произошли взрывы. Предположительно, суда были атакованы торпедами. В произошедшем США обвинили Иран.

Отношения двух государств серьезно обострились после решения президента США Дональда Трампа разорвать ядерное соглашение с Тегераном и возобновить санкционное давление на страну из-за якобы нарушенных Ираном условий сделки. В исламской республике подобные действия назвали незаконными и необоснованными.

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