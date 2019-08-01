Захарова высказалась о связанных с «Северным потоком – 2» санкциях США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала готовящиеся в США санкции, связанные с «Северным потоком – 2», очередным витком русофобской кампании.

«Нужно обратить внимание на то, что пока речь идет только об обсуждении очередного витка русофобских мер в конгрессе США. Там обсуждается много чего, не всегда принимаются решения», — цитирует Захарову «Интерфакс». По ее словам, пока сложно судить о том, «во что это всё выльется».

Представитель ведомства добавила, что в США разрабатывается немало законопроектов, подразумевающих санкции, и это свидетельствует о неспособности Вашингтона «использовать какие-либо другие инструменты». По ее мнению, США ничего не выиграли от введения тех или иных ограничений «ни в сфере бизнеса, ни даже в сфере политики».

31 июля комитет сената США по международным делам поддержал законопроект, подразумевающий санкции в отношении участников проекта «Северный поток – 2». Теперь за него должны голосовать сенат в полном составе и палата представителей, после этого, в случае одобрения, документ отправится на подпись к президенту США Дональду Трампу.

Ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол обратил внимание коллег на то, что санкции ударят в первую очередь не по России, а по европейским партнерам Вашингтона, и призвал не голосовать за них. Впрочем, компании, участвующие в проекте, уже заявили о намерении реализовать его, несмотря на санкции.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения надежных поставок газа в Европу. Завершить его строительство планируется в начале 2020 года. Большинство европейских государств поддерживают проект и участвуют в его реализации, против строительства выступают Польша, страны Прибалтики, Украина и США.