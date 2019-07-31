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Первый газ по «Северному потоку – 2» поступит к 31 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Первый газ по «Северному потоку – 2» поступит к полуночи 31 декабря. Об этом заявил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции 31 июля.

По его словам, на данный момент по дну Балтийского моря уже уложено 70% газопровода. Задержек по реализации проекта не ожидается, однако компания по-прежнему ждет разрешения на строительство от Дании, пишет «РИА Новости».

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Датские власти до сих пор не согласовали проект прохождения трубопровода по своей территории, из-за чего в июне оператор газопровода Nord Stream 2 AG был вынужден отозвать одну из трех заявок, поданных в Дании, в пользу прокладки труб в обход территориальных вод королевства. Из-за этого протяженность газопровода может увеличиться на 34 км, а реализация проекта — задержаться на неделю.

Газопровод «Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения надежных поставок голубого топлива в Европу. Завершить его строительство планируются в начале 2020 года. Большинство европейских государств поддерживают проект и участвуют в его реализации, против строительства выступают Польша, страны Прибалтики, Украина и США.

В мае в ЕС вступили в силу поправки к Газовой директиве о работе морских газопроводов. В частности, предусмотрено разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. Таким образом, документ обязывает обеспечить доступ к «Северному потоку – 2» для других компаний.

26 июля проектная компания газопровода Nord Stream 2 AG обратилась в Европейский суд с просьбой аннулировать поправки, назвав их дискриминационными и разработанными «с целью создать неблагоприятные и препятствующие реализации проекта «Северный поток – 2» условия». В ответ в Еврокомиссии заявили, что «теперь есть четкие правила», которые согласуются с международными обязательствами ЕС.

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