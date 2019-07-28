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Сенатор-республиканец призвал не вводить санкции против «Северного потока – 2»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сенатор от Республиканской партии США Рэнд Пол выступил против введения санкций против газопровода «Северный поток – 2». Он написал другим сенаторам письмо, в котором утверждает, что в текущем виде проект нанесет ущерб не России, а союзникам США.

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В письме, текст которого приводит The Daily Beast, говорится, что компании, которые занимаются укладкой подводной части, не российские. Одна из них швейцарская, другая — итальянская.

Пол входит в число приближенных президента США Дональда Трампа, напомнило издание.

Соединенные Штаты выступают против строительства газопровода «Северный поток – 2», который проходит от России до Германии по дну Балтийского моря. Вашингтон неоднократно призывал Европу отказаться от российского газа в пользу «демократического» американского сжиженного природного газа.

27 июня законопроекты, направленные на введение санкций против строящихся газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», получили единогласное одобрение комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

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