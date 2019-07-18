Лавров назвал цель одобренных Евросоюзом поправок к газовой директиве

Поправки к газовой директиве «третьего энергопакета» Евросоюза задумывались для того, чтобы помешать завершению строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом в письменном интервью немецкой газете Rheinische Post заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом, который призван укрепить энергетическую безопасность Европы и способствовать снижению цен на газ для ее жителей.

Как цитирует «РИА Новости», Лавров отметил, что на этом фоне настойчивые попытки определенных сил помешать реализации проекта вызывают недоумение. Поправки, по словам главы российского МИДа, фактически нарушают основополагающий принцип защиты инвестора от изменения законодательства принимающей стороны.

Также министр рассказал, что строительство газопровода идет по плану, на данный момент уложено около 60% от его общей протяженности, а капитальные затраты на его строительство профинансированы более чем на 80%.

16 июля в рамках ежегодного технического обслуживания была приостановлена работа двух ниток морского газопровода «Северный поток». Работы на данном участке будут завершены к утру 30 июля.

15 июля зампредседателя правления «Газпрома» Олег Аксютин заявил, что срок строительства газопровода «Северный поток — 2» может увеличиться на неделю в связи с прокладкой маршрута в обход территориальных вод Дании.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу. Большинство европейских государств поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против его реализации выступают Польша, страны Прибалтики, Украина и США.