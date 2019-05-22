Дань Дании: помешает ли противодействие Копенгагена планам «Газпрома»

На минувшей неделе компания — оператор строящегося газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG признала возможность задержки введения объекта в эксплуатацию. Это произойдет, если строительство придется осуществлять по третьему по счету маршруту, проект которого был передан датским властям в апреле. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер также допустил задержку, но считает, что она будет небольшой по времени. Между тем, если до конца года «Северный поток – 2» не будет достроен, снова возникнет украинская проблема: большая часть поставок и в 2020 году будет вестись через ГТС Украины, а контракт с Киевом заканчивается. Подробности — в материале «Известий».

Собака на сене

Газопровод «Северный поток – 2» пропускной мощностью 55 млрд кубометров в год строится быстро: в сентябре прошлого года началась укладка труб в Финском заливе, а на данный момент проложено уже более 50% маршрута (примерно 1,2 тыс. км) по обеим ниткам. Если строительство продолжится прежними темпами, то уложиться к официально заявленной дате открытия — 1 января 2020 года — будет нетрудно.

Столь же быстро до определенного момента велась и работа по согласованию маршрута со странами, которым принадлежат акватория и морское дно Балтики. В марте 2018 года все необходимые документы Nord Stream 2 AG выдала Германия, основной получатель газа из трубопровода. В апреле того же года были согласованы все позиции с Финляндией. Не возникло проблем и со Швецией, традиционно не самой дружелюбно настроенной к России страной Европы. Затруднения возникли только с Данией.

Дань Дании Судно-укладчик прокладывает трубы по дну Балтийского моря для газопровода «Северный поток – 2» Фото: Global Look Press/Bernd Wüstneck

Первый проект маршрута, где газопровод проходил к югу от острова Борнхольм, датчане зарубили, даже несмотря на то что экологические вопросы были согласованы. Дело в том, что в конце 2017 года датский парламент принял закон, запрещающий реализацию трубопроводных проектов в территориальных водах страны — а маршрут как раз проходил через них. Позже, в августе 2018 года, строители газопровода предложили Копенгагену второй вариант, с обходом острова на северо-западе. Этот вариант предусматривал прокладывание ниток не в территориальных водах, а лишь в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море, так что под действие запретительного закона он не подпадал.

Тем не менее в конце марта Датское энергетическое агентство (DEA) попросило операторов Nord Stream 2 еще раз подумать над маршрутом и включить вариант с обходом Борнхольма с юго-востока. Представители DEA считают, что прокладка газопровода на участке балтийского дна, статус которого был недавно урегулирован соглашениями между Данией и Польшей, может быть оптимальной с точки зрения экологии. При этом предыдущие две заявки формально отвергнуты не были.

Операторы Nord Stream 2 подчинились этому решению и одновременно направили апелляцию на него. Проблема в том, что в любом случае разрешение данного спора потребует времени. Создание проекта нового маршрута займет до полугода или даже больше, тогда как апелляции по предыдущим версиям могут затянуться и вовсе на годы. В целом это соответствует заявленным интересам правительства Дании. В прошлом году премьер-министр этой страны Ларс Расмуссен недвусмысленно сказал, что, хотя полностью предотвратить строительство трубопровода вряд ли получится, его кабинет постарается отложить ввод объекта в эксплуатацию.

На прошлой неделе в том, что планы Копенгагена могут исполниться, признались операторы Nord Stream 2, причем вместо 1 января 2020 года прокачка может начаться лишь во втором полугодии следующего года. 19 мая частично это подтвердил и глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, впрочем, задержка будет «совсем-совсем» незначительной.

Время и деньги

Что означает потенциальная задержка с пуском трубопровода для проекта? По оценке Nord Stream 2 AG, ввод двух ниток в начале 2020 года означает для европейских потребителей экономию в размере $8 млрд в год, поскольку цена на газ упадет на 13%. Таким образом, в случае задержки потери составят миллиарды долларов. Они в итоге лягут либо на потребителей, либо на «Газпром» и других участников проекта, которым, возможно, придется снижать цены под давлением конкуренции со сжиженным природным газом, поставляющимся из-за пределов Европы, в основном Катаром и США .

Дань Дании Подготовка труб для укладки газопровода «Северный поток – 2» Фото: Global Look Press/Bernd Wüstneck

Сейчас цены на спотовом рынке Европы на СПГ составляют около $5 за 1 млн британских термических единиц, что равно примерно $180–190 за 1 тыс. кубометров газа. Это ниже, чем может предложить «Газпром». В то же время, как рассказал «Известиям» руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник, придавать слишком большое значение текущим ценам на рынке СПГ не стоит.

Эксперт отметил, что они по своей сути являются волатильными и меняются в зависимости от конъюнктуры, так что затоваривание рынка сверхдешевым газом Европе не грозит. Особенно если учитывать, что добыча газа в западноевропейских странах падает год от года, а давление «зеленого» лобби на традиционный источник тепла и электроэнергии — угольную промышленность — стабильно повышает спрос на импортный газ. Доля же России на европейском газовом рынке составляет около 40%. Так что если поставки из РФ в Европу снизятся или хотя бы не будут увеличиваться, то и цены соответственно пойдут вверх.

Украинский транзит

Более сложно ситуация обстоит с украинским газовым транзитом. Одной из целей строительства «Северных потоков» стало желание «Газпрома» снизить зависимость поставок от партнера, с которым сложились непростые отношения — с середины 2000-х годов «газовые кризисы» возникали чуть ли не ежегодно. Долгосрочный контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» заканчивается в конце 2019 года. Будет ли он продлен, на сколько и на каких условиях — это на данный момент главная интрига, сопровождающая историю с пуском «Северного потока – 2».

По словам Александра Пасечника, возможная задержка в пуске трубопровода дает если не козырь, то как минимум некоторое преимущество украинским властям на этих переговорах. Сейчас Россия прокачивает через украинскую ГТС до 80 млрд кубометров газа в год. Между тем 1 января заканчивается строительство не только «Северного», но и «Турецкого потока». По последнему пойдет около 16 млрд кубометров газа в год. Соответственно, при благополучном завершении строительства обоих трубопроводов напрямую в Европу будет поставляться более 70 млрд кубометров (в довесок к тем, что уже идут по минующим Украину ниткам), тогда как на долю «Нафтогаза» останутся небольшие объемы.

Дань Дании Фото: РИА Новости/Александр Максименко

«У нас с Украиной разные позиции. Мы бы хотели оставить украинский транзит как приложение к стратегическим направлениям. Мы можем там оставить 15–20 млрд кубометров в год, — пояснил собеседник «Известий». — Киев же желает получать от 40 млрд, причем связывает такие объемы с рентабельностью. При меньших объемах украинская система якобы не будет окупать себя. На мой взгляд, это безосновательные апелляции» .

Кроме того, Пасечник отметил, что 10-летний горизонт поставок «Газпрому» не слишком интересен. Для России было бы оптимально продлевать контракты дополнительными соглашениями каждый новый сезон. Однако в сложившейся с запуском «Северного потока – 2» ситуации российской стороне придется идти на определенные уступки, отметил аналитик.

В целом стратегически позиция российских поставщиков от переноса сроков открытия газопровода не сильно пострадает. Тем не менее датское правительство на данный момент добилось тактического успеха в своей затее задержать строительство. Другой вопрос, что политически такая ограниченная победа может оказаться пирровой, если понесшие потери государства и компании ЕС припомнят датчанам их неуступчивость, которую вряд ли можно объяснить какими-то принципиальными национальными интересами.