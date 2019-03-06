Испорченный газомер: чего ждет Украина от запуска «Северного потока – 2»

Украина может лишиться транзита углеводородов, а газотранспортная система окажется невостребованной. Об этом заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. По его словам, Киев потеряет огромные средства после запуска «Турецкого потока» и «Северного потока – 2». «Известия» разбирались в том, что на самом деле ждет Украину после прокладки новых маршрутов.

Украина не нужна

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что «Северный поток – 2» сделает газотранспортную систему (ГТС) страны невостребованной. «Мы потеряем весь транзит. Потому что есть еще «Турецкий поток», который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года», — сказал он.

Последствия ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» будут не только экономическими. «Этот газопровод нужно анализировать не с точки зрения потерь денег, а с точки зрения военного риска», — считает глава украинской корпорации. По его мнению, Киев потеряет сдерживающий фактор против «российской агрессии», а вероятность военного конфликта значительно увеличится. Руководитель «Нафтогаза», правда, не уточнил, как газотранспортная система сочетается с боевыми действиями. Россия со многими государствами не связана трубопроводами, но войны из-за этого не начинаются.

Коболев призвал построить «классическое партнерство» с европейскими странами. «Нам нужно привлечь зарубежные компании в управление украинской ГТС и поделиться с ними доходами и прибылью в обмен на инвестиции, в обмен на приобретение доли, в обмен на поддержку на Западе, на энергоэффективность, много на что», — заключил глава «Нафтогаза».

Потоковая система

Украинские официальные лица не первый раз комментируют строительство новых трубопроводов. При этом их оценки несколько раз кардинально менялись. Сначала представители «Нафтогаза» утверждали, что проект реализовать не удастся, потом пытались помешать строительству, возлагали большие надежды на санкции США. Еще совсем недавно Коболев сообщал, что новые маршруты находятся под большим вопросом. «Я считаю, что если этот вопрос поднимут в Европарламенте, то есть вероятность позитивного для нас решения. И тогда заявления главы МИД Германии, что «Северный поток – 2» не остановить, могут оказаться некорректными», — подчеркивал он.

СевПоток Строительство «Северного потока – 2» Фото: ТАСС/DPA/Stefan Sauer

Теперь наступила стадия принятия неизбежного. Лучшим аргументом в данном случае являются цифры: при строительстве «Северного потока – 2» уже пройдено более половины пути — уложено 700 из 1224 км газопровода.

При этом новый трубопровод не означает автоматического отказа от старого. В российском руководстве и руководстве «Газпрома» неоднократно подчеркивали, что транзит через территорию Украины сохранится. Высказывалась на этот счет и канцлер Германии Ангела Меркель. «Часть газа будет идти через украинскую территорию, то есть транзит через Украину остается важным», — уверяла она на встрече с Петром Порошенко в апреле прошлого года.

Однако проблема для Киева действительно существует. Никто не гарантирует Украине конкретный объем транзита в будущем. Таких договоренностей ждать Киеву, вероятно, и не стоит. Слишком тяжелым для энергетических компаний оказался опыт предыдущего взаимодействия. Показательным стало решение Стокгольмского арбитража в феврале 2018 года по иску «Нафтогаза» к «Газпрому».

СевПоток Фото: РИА Новости/Стрингер

В суде разбирался спор по поводу контракта на транзит газа на период 2009–2019 годов. Арбитраж принял решение о том, что «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $4,6 млрд. До этого «Нафтогаз» задолжал российской компании чуть более $2 млрд. По взаимозачету, соответственно, получилось, что «Газпром» должен примерно $2,5 млрд.

«Стокгольмский арбитраж посчитал, что слова в договоре о том, что «Газпром» гарантирует прокачку не менее 110 млрд кубометров газа в год через Украину, юридически равны принципу «качай или плати». Хотя такой принцип в контракте не прописан. Санкций за непрокачку 110 млрд кубометров не предусмотрено. Зато прописаны санкции за неотбор газа. «Нафтогаз» обязался отбирать не менее 42 млрд кубометров газа, но этого не делал. Тем не менее Стокгольмский арбитраж почему-то вошел в сложное экономическое положение Украины», — объяснил «Известиям» то решение заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Конец монополии»

В совокупности через «Северный поток – 2» и Турецкий поток» после их запуска можно будет прокачать 86,5 млрд кубометров газа. В 2018 году через ГТС Украины прошло 93,5 млрд кубометров газа. Арифметически получается, что новые маршруты могут почти полностью заменить старый. Эксперты, однако, считают, что полного отказа от транзита через территорию Украины не произойдет не только из-за обещаний политиков. «Необходимо снабжать газом Приднестровье. Кроме того, у «Газпрома» есть обязательства перед Словакией. Думаю, после запуска новых веток транзит через Украину сократится до 20 млрд кубометров газа», — утверждает Фролов.

Цифра эта может оказаться и выше. По мнению ряда экспертов, через «Турецкий поток» Россия будет прокачивать не номинальные 31,5 млрд кубометров газа в год, а меньше — примерно 20–25 млрд кубометров. Есть сложности и с «Северным потоком – 2». В Евросоюзе сейчас обсуждают юридические аспекты проекта. Итогом дискуссий может стать то, что трубопровод разрешат использовать только наполовину. Таким необычным способом Брюссель борется с монополизацией рынка энергоносителей. Аналогичные сложности были у газопровода OPAL (продолжение «Северного потока – 1»). Его проектная мощность составляла 36 млрд кубометров, но с 2011 по 2017 год прокачивалось только 18 млрд.

Соответственно, украинская газотранспортная система в ближайшие год-два будет загружена примерно на 55 млрд кубометров газа в год. Система же балансирует на грани рентабельности при транзите около 60 млрд кубометров. При меньших показателях содержать ее невыгодно, она начинает приносить убытки.

СевПоток Фото: РИА Новости/Стрингер

Для Украины это означает значительное ухудшение экономического положения. Транзит российского газа в последние годы приносил в бюджет около $3 млрд. Общая доходная часть украинского бюджета на 2019 год составляет 1 трлн гривен ($37 млрд). Только финансами дело не ограничивается. Перед Киевом маячит реальная угроза снижения энергетического, а значит, и политического влияния в Восточной Европе.

Но есть для Украины и хорошие новости. В среднесрочной перспективе — ориентировочно к концу следующего десятилетия — спрос на российский газ может существенно возрасти. В Европе снизится собственная добыча. Например, к 2030 году закроют крупнейшее месторождение Гронинген в Нидерландах. Кроме того, вырастет потребность в газе. Со следующего десятилетия начнется масштабная программа перевода угольных электростанций на газ. В одной только Германии сейчас 40% электроэнергии вырабатывается с помощью угля.

Таким образом, во второй половине следующего десятилетия транзит может снова вырасти до нынешних объемов. Пока же ведущие специалисты констатируют деградацию украинского направления. Так, глава австрийского концерна OMV, участвующего в реализации «Северного потока – 2», Райнер Зеле заявил о «конце монополии» Украины на транзит. По его словам, Киев потеряет возможность устанавливать слишком высокие цены за прокачку, что «является позитивным моментом с точки зрения конкуренции».