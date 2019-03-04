Связанные одной веткой: Болгария ждет российский газ

Россия ожидает гарантий Европейской комиссии для прокладки части трубопровода в рамках «Турецкого потока» через территорию Болгарии. Соответствующие договоренности были достигнуты на переговорах главы правительства РФ Дмитрия Медведева с болгарским коллегой Бойко Борисовым. Стороны также обсудили возведение в Болгарии атомной станции «Белене» и торгово-экономическое сотрудничество.

Одной из основных тем переговоров в Софии стала возможность продления газопровода «Турецкий поток» через территорию Болгарии в Сербию. Республика ранее участвовала в проекте строительства газопровода «Южный поток», который планировалось проложить по дну Черного моря из Анапского района в Варну, а оттуда дотянуть до Италии и Австрии.

Проект был заморожен летом 2014 года по решению Еврокомиссии – разрешения на прокладку труб по территории республики получено не было. Российская сторона тогда заявила, что «Южный поток» будет замещен трубопроводом через Турцию («Турецкий поток»). Первая нитка предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков «Газпром» рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию. Болгария желает участвовать в проекте и проложить свою часть газопровода к 2020 году, однако в Москве боятся повторения истории с «Южным потоком».

— О дальнейших конкретных шагах, я надеюсь, мы сможем говорить после того, как будут выданы соответствующие гарантии – не со стороны правительства Болгарии, а когда Еврокомиссия предоставит надёжные гарантии, что в будущем этот проект не развалится и никаких препятствий ему чиниться не будет, — заявил Дмитрий Медведев. — Надеюсь, что наши болгарские друзья тоже это понимают и ведут соответствующую работу.

Россия является единственным поставщиком природного газа в Болгарию: ежегодно эта страна потребляет около 3 млрд кубометров "голубого топлива". Нынешний контракт между странами рассчитан до 2022 года. Также через Болгарию осуществляется транзит российского газа в Грецию, Македонию и Турцию.

Болгария уже давно продвигает идею сооружения на своей территории газораспределительного центра «Балкан», включенного в 2015 году в список проектов «общего интереса» Евросоюза. Планируется, что на территории республики будут аккумулировать и перераспределять объемы газа, благодаря будущим газовым связкам с соседними странами. В 2017 году Еврокомиссия выделила Болгарии 1 млн евро на разработку такого хаба. Республика намерена продолжить транспортировку газа даже в том случае, если транзитный поток газа в Турцию после строительства газопровода «Турецкий поток» будет прекращен. Однако, как отмечают эксперты, без российского участия данная инициатива обречена на провал.

— Если транзит газа в сторону Турции будет прекращён, наши трубы останутся пустыми, и они будут в распоряжении газотранспортной системы, — сказал болгарский премьер Бойко Борисов. — И мы ничего больше не предпринимаем, кроме поиска источников газа из России, Азербайджана, для того чтобы заполнить трубопроводы в Болгарии. Так что наше решение чёткое, согласованное с Европейской комиссией. Это газовый хаб, как мы называем этот газораспределительный центр.

Глава правительства Болгарии раскритиковал противников тесного сотрудничества его страны с Россией в сфере газовой энергетики. Если «Южный поток» предполагал поставку 60 млрд кубометров газа в год, то в случае "Турецкого потока" речь идет лишь о 15 млрд. Болгария хочет сохранить хотя бы эту пропускную способность.

Другой темой переговоров стало возведение АЭС «Белене». Это еще один не случившийся российско-болгарский проект. В 2006 году «Атомстройэкспорт» выиграл международный тендер на возведение двух энергоблоков атомной станции. На площадку «Белене» доставили оборудование, но в 2009 году проект был остановлен, а в марте 2012 года София вовсе отказалась от строительства АЭС. Сейчас болгарская сторона вновь проявила интерес к проекту, объявив о том, что отбор стратегического инвестора будет проходить через конкурсную процедуру.

Главные требования, при соблюдении которых реализация проекта может быть продолжена, – обеспечение строительства на рыночных условиях, без государственных гарантий и без гарантий приобретения выработанной АЭС электроэнергии. При этом стоимость строительства станции не должна быть более 10 млрд евро, а срок введения ее в эксплуатацию не может превысить 10 лет, отметил Бойко Борисов. Конкуренцию "Росатому" в этом проекте могут составить китайская CNNC, американская GE и французская Framatome.

Также российская сторона надеется на восстановление торговых отношений между странами. В 2018 году товарооборот России и Болгарии, по данным ФТС, вырос всего на 0,6% и составил $3,47 млрд, но потенциал двусторонних отношений гораздо выше. В 2012 году был зафиксирован максимальный показатель во взаимной торговле — более $5 млрд. Основным сдерживающим фактором развития остаются санкционная политика Евросоюза и ответные меры России.