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Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину

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Фото: ТАСС/Виталий Грабар
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Россия готова сохранить транзит газа в Европу через Украину и после 2019 года, но при определенных условиях, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью изданию Luxemburger Wort.

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«Мы о них [условиях] уже не раз говорили. Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка», — сказал глава кабмина.

Контракт по транзиту газа между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» истекает в конце 2019 года. В начале 2020 года планируется запуск газопровода «Северный поток – 2», который строится от территории РФ до Германии по дну Балтийского моря и обеспечит прямые поставки голубого топлива в Европу.

При этом компании до сих пор не согласовали условия нового договора. Киев выступает категорически против «Северного потока – 2», опасаясь полной потери транзита, и призывает Европу заблокировать «губительный» для украинской газотранспортной системы проект.

Москва не раз отмечала, что готова пойти навстречу Украине и сохранить часть транзита, но при соблюдении некоторых условий.

21 января министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что для сохранения транзита новый контракт должен быть привлекательным, а маршрут — конкурентоспособным. Кроме того, необходимо восстановить баланс интересов двух сторон, симметрию в обязанностях и урегулировать судебные споры «Газпрома» и «Нафтогаза».

В Киеве выразили надежду, что Россия будет вынуждена подписать новый контракт.

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