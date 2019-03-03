Немецкие СМИ обеспокоили слова Новака о транзите газа через Украину

Прекращение транзита газа через Украину после запуска газопровода «Северный поток – 2» может осложнить отношения России и Европы, сообщила немецкая газета Handelsblatt.

Издание приводит мнения ряда немецких политиков, высказанные на фоне недавнего интервью главы Минэнерго России Александра Новака «Газете.ру». По словам министра, РФ планирует сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС), тем не менее такой транзит является крайне дорогостоящим, а ГТС Украины требует серьезной модернизации.

Зампред фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефул, в частности, заявил, что Германия может столкнуться с кризисом доверия, если действительно считать высказывание Новака «последним словом».

«А в отношении «Северного потока – 2» можно сказать, что слову России верить нельзя», — цитирует политика телеканал «360». По мнению депутата Европарламента от партии «зеленых» Ребекки Хармс, необходимо возобновить обсуждение немецко-российского газового проекта. Она добавила, что «Северный поток – 2» не отвечает европейским интересам, передает RT.

1 марта исследования общественного мнения YouGov, проведенные в Германии, показали, что большинство немцев поддерживают строительство «Северный поток – 2».

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, которая боится потерять транзит российского газа, и США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ (СПГ).