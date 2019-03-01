Большинство немцев поддержали строительство «Северного потока — 2»

Большинство жителей Германии поддержали строительство российского проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом свидетельствуют данные исследования общественного мнения YouGov, опубликованные в издании Hannoversche Allgemeine.

В поддержку реализации проекта высказались 56% респондентов, категорически против него высказались только 16% опрошенных, а около 27% не смогли высказать определенное мнение относительно строительства. Как пишет «Федеральное агентство новостей», всего в опросе приняли участие 2058 жителей Германии.

20 февраля Совет Евросоюза одобрил поправки к Газовой директиве ЕС. Перед этим документ согласовали Европарламент и Еврокомиссия, теперь он может вступить в силу в июне. Согласно новым нормам, газопроводы из третьих стран, проходящие через территориальные воды государств ЕС, должны соответствовать некоторым правилам.

В частности, добывающей газ компании запретили являться в то же время владельцем трубопровода. Изменятся и правила установления тарифов на топливо третьими лицами.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, которая боится потерять транзит российского газа, и США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ (СПГ).