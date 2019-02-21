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Совет ЕС одобрил поправки к Газовой директиве

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) 20 февраля одобрил компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Ранее документ согласовали Европарламент и Еврокомиссия. Документ может вступить в силу в июне.

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В начале февраля Румыния в качестве председателя Совета Евросоюза предложила внести ограничительные поправки в документ, однако многие страны ЕС высказались против изменений.

Эксперты выражали обеспокоенность, что поправки могут затронуть «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

В результате канцлер ФРГ Ангела Мергель сообщила, что в ЕС всё же смогли добиться компромисса по поправкам.

Теперь газопроводы из третьих стран, проходящие через территориальные воды стран Евросоюза, должны будут соответствовать некоторым правилам.

Так, например, добывающей газ компании запретили являться в то же время владельцем трубопровода. Изменятся и правила установления тарифов на топливо третьими лицами, пишет «РИА Новости».

В то же время предполагаются и исключения, которые могут распространяться на газопроводы, введенные в эксплуатацию до вступления в силу новых правил.

18 февраля эксперты допустили недозагруженность «Северного потока – 2» из-за новых норм ЕС.

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