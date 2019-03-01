Президент Чехии считает поставки американского газа дороже российского

Поставки американского газа обошлись бы Чехии на 30% дороже, чем стоимость этого вида сырья, которое поставляется из России. Об этом заявил президент республики Милош Земан в эфире пражского телеканала «Баррандов».

По его словам, в экономических интересах Чехии реализация планов строительства газопровода «Северный поток – 2». Кроме того, Земан отметил, что республика разделяет позицию Германии, которая отвергает критику российского проекта со стороны Соединенных Штатов, пишет ТАСС.

20 февраля Совет Евросоюза одобрил поправки к Газовой директиве ЕС. Перед этим документ согласовали Европарламент и Еврокомиссия, теперь он может вступить в силу в июне. Согласно новым нормам, газопроводы из третьих стран, проходящие через территориальные воды государств ЕС, должны соответствовать некоторым правилам.

В частности, добывающей газ компании запретили являться в то же время владельцем трубопровода. Изменятся и правила установления тарифов на топливо третьими лицами.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, которая боится потерять транзит российского газа, и США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ (СПГ).