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«Северный поток — 2» создал 30 тыс. рабочих мест в Европе

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Фото: TASS/DPA/Patrick Pleul
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Благодаря строительству газопровода «Северный поток — 2» в Европе было создано 30 тыс. рабочих мест. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг, 21 февраля, Германо-российской внешнеторговой палатой.

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«За последние пять лет крупнейший на сегодняшний день инфраструктурный проект в ЕС позволил создать в Европе 30 тыс. новых рабочих мест», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения палаты.

Отмечается также, что более 70% граждан ФРГ поддерживают строительство газопровода. 

Единственным акционером Nord Stream 2 AG выступает российская энергетическая компания «Газпром». Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались профинансировать проект суммарно на 50%, то есть на €950 млн каждый.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, которая боится потерять транзит российского газа, и США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ.

19 февраля канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность агрессивной позицией США по «Северному потоку – 2». 14 февраля председатель немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддержала реализацию газового проекта, назвав Россию надежным поставщиком.

20 февраля Совет Евросоюза одобрил поправки к Газовой директиве ЕС. Перед этим документ согласовали Европарламент и Еврокомиссия, теперь он может вступить в силу в июне. Согласно новым нормам, газопроводы из третьих стран, проходящие через территориальные воды государств ЕС, должны соответствовать некоторым правилам. В частности, добывающей газ компании запретили являться в то же время владельцем трубопровода. Изменятся и правила установления тарифов на топливо третьими лицами.

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