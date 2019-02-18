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Новак сообщил о прокладке больше половины «Северного потока – 2»

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил о прокладке больше половины газопровода «Северный поток – 2».

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В ходе телефонного разговора с министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером он также отметил, что что реализация проекта ведется в соответствии с графиком.

«В совокупности уложено порядка 700 км газопровода из 1224 км, то есть больше половины», — цитирует Новака «Интерфакс» в понедельник, 18 февраля.

Кроме того, министры обсудили последние поправки в Газовую директиву Европейского союза и итоги трехсторонней встречи Россия–ЕС–Украина, которая состоялась в Брюсселе 21 января.

Обновленная редакция директивы должна распространить на морские трубопроводы, входящие на территорию стран Евросоюза, нормы Третьего энергопакета. Согласно поправкам, собственником таких объектов инфраструктуры не может быть газодобывающая компания, а 50% мощностей трубопровода должны резервироваться для прокачки топлива от независимых поставщиков.

Кроме того, согласно инициированным Берлином и Парижем поправкам, ответственность за переговоры третьими странами по реализации газового проекта ложится на государство, которое первое подключится к трубопроводу, а именно на Германию.

Так, замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что ФРГ не будет требовать от России доступа к газопроводу других поставщиков, кроме «Газпрома». По его мнению, в ходе переговоров стороны смогут найти компромиссный вариант.

«Я с трудом себе представляю на каких основаниях немцы могут требовать от Москвы изменить внутреннее законодательство. Это вообще может быть расценено как попытка вмешательства во внутренние дела», — цитирует Гривача ТАСС.

Он также обратил внимание на то, что поправки в Газовую директиву «очень путаные». Эксперт не исключает, что в ситуации с «Северным потоком – 2» стороны в итоге придут к компромиссному варианту, как это было с газопроводом Opal, который является ответвлением от первого «Северного потока».

Согласно достигнутым договоренностям, «Газпром» получил право использовать Opal на 80–90%, а при определенных условиях — на полную мощность. Но для этого необходимо участвовать в тендерах, которые и позволяют ЕС формально соблюдать правила Третьего энергопакета.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, которая боится потерять транзит российского газа, и США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ (СПГ).

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