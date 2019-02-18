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СМИ допустили недозагруженность «Северного потока – 2» из-за новых норм ЕС

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Фото: Global Look Press/Danny Gohlke/dpa
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Российский газопровод «Северный поток – 2» может остаться недозагруженным в первые годы эксплуатации из-за новых регуляторных инициатив Европейского союза, пишет в понедельник, 18 февраля, газета «Коммерсант».

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По информации издания, на прошлой неделе представителями Еврокомиссии (ЕК), Европарламента (ЕП) и Совета Евросоюза был согласован текст поправок к газовой директиве сообщества. 20 февраля состоится повторное голосование по документу в Совете ЕС, где, по словам источников газеты, он будет «несомненно» одобрен.

Новые правила предполагают, что вопросы, связанные с реализацией проекта, будет решать не только ЕК, но и комитет представителей всех стран-членов Евросоюза. Это может сделать процедуру сложной, длительной и труднопредсказуемой.

Согласно новым нормам, у «Северного потока – 2» должен быть независимый от «Газпрома» оператор (в настоящий момент Nord Stream-2 AG), а к мощностям должны получить доступ третьи лица. Как отмечает «Коммерсант», создание независимого оператора является выполнимой задачей, однако организовать доступ третьих лиц невозможно в связи с тем, что в российский конец трубопровода газ может подавать только компания «Газпром», потому что только у нее есть право на экспорт.

Таким образом, Европейская комиссия может запретить российской корпорации использовать газопровод больше, чем наполовину, и обязать оставить другую его половину для потенциальных «третьих лиц».

Теоретически проблему можно решить в случае, если «Северный поток – 2» получит исключения из правил Евросоюза. Соглашение о таких исключениях может заключить с Россией Германия, куда приходит газопровод. Тем не менее, как следует из текста поправок, на практике такой путь будет сложным и долгим, а Германии придется заручиться поддержкой больших европейских стран, например Италии и Франции.

Издание уточняет, что «Газпром» уже начал готовиться к развитию событий по худшему сценарию, указав на возможность строительства газопровода «Турецкий поток – 2».

13 февраля Еврокомиссар по климату и энергетике Мигель Ариас Каньете подтвердил согласование поправок к Газовой директиве Евросоюза на переговорах представителей Европарламента и Совета стран ЕС при участии Еврокомиссии.

Предложенные еще в 2017 году поправки предусматривали, что диалог с третьей страной должна была вести Еврокомиссия, что могло бы осложнить переговоры. Кроме того, ЕС стремится распространить на газопроводы из третьих стран правила внутреннего рынка, в частности, на морские участки.

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