Меркель встревожилась из-за недовольства США «Северным потоком – 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель очень обеспокоена агрессивной позицией США по «Северному потоку – 2». Об этом 18 февраля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в ее окружении.

По их словам, Вашингтон намеренно старается столкнуть Германию с остальными членами Евросоюза. Особенно это касается Бельгии и Франции, которых США хотят настроить против «Северного потока – 2».

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, которая боится потерять транзит российского газа, и США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ (СПГ).