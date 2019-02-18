Эксперт оценил будущее «Северного потока – 2» в свете новых угроз от ЕС

Несмотря на возросшие риски того, что первые несколько лет после начала эксплуатации газопровод «Северный поток – 2» останется недозагруженным из-за новых регуляторных инициатив Европейского союза, у России остаются неплохие шансы на то, чтобы в течение 2019–2020 года получить исключение из Третьего энергопакета. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ранее, 18 февраля, газета «Коммерсант» сообщила, что из-за поправок к Газовой директиве Евросоюза, согласно которым согласие на выведение проекта из-под ее норм должна будет дать и Еврокомиссия, и комитет представителей всех стран ЕС. Из-за этого процедура станет длительной и сложной.

Таким образом, Европейская комиссия может запретить российской корпорации использовать газопровод больше чем наполовину и обязать оставить другую его половину для потенциальных «третьих лиц».

Теоретически проблему можно решить в случае, если «Северный поток – 2» получит исключения из правил Евросоюза. Соглашение о таких исключениях может заключить с Россией Германия, куда приходит газопровод. Тем не менее, как следует из текста поправок, на практике такой путь будет сложным и долгим, а Германии придется заручиться поддержкой больших европейских стран, например Италии и Франции.

«Вот это никто не ожидал, все думали, что Германия отстояла право самостоятельного определения статуса «Северного потока – 2». Изначально информация была такая, что страна, на берег которой выходит морской газопровод, в данном случае Германия, сама определяет, распространяется ли действие третьего энергопакета или нет. А тут оказывается, что в поправках к Газовой директиве все равно содержатся какие-то обязательства согласовывать свои решения с другими странами ЕС», — объяснил Юшков.

В качестве позитивного примера развития подобной ситуации эксперт привел второе ответвление от «Северного потока» — Nel, который буквально сразу же после введения в строй получил исключение из норм третьего энергопакета и всегда был загружен на полную мощность.

«Газпром» будет настаивать на исключении «Северного потока – 2» из Третьего энергопакета, в противном случае компания может обратиться в суд.

«Даже юридическая служба Еврокомиссии в прошлом году при первой попытке распространить Третий энергопакет на морскую часть (СП2), признала эти действия незаконными. И сказала, что подобная практика будет противоречить международному праву и, в частности, конвенции по морскому праву», — заключил эксперт.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, которая боится потерять транзит российского газа, и США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ (СПГ).