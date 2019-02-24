Премьер Баварии призвал к диалогу с Москвой и поддержал «Северный поток — 2»

России не место на «скамье штрафников» на международной арене. Западу необходимо улучшать отношения с Москвой, заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер в интервью Frankfurter Allgemeine.

По мнению политика, несмотря на то что отношения России и Запада ухудшились по вине обеих сторон, изолировать Москву нельзя.

«Я убежденный сторонник трансатлантического сотрудничества. Мы баварцы, однако всегда считали, что необходимо поддерживать диалог с Россией», — сказал Зёдер.

Также он высказался в поддержку строительства газопровода «Северный поток – 2».

Глава баварского правительства отметил, что прямые поставки газа из России гораздо надежнее, чем транзит через территорию Украины.

«Поскольку мы хотим отказаться от угля и ядерной энергии, для Германии важны любые варианты, которые помогут обеспечить надежное энергоснабжение. Я не могу понять, почему транспортировка газа из России по трубопроводу через Украину должна быть надежнее прямых поставок из Российской Федерации в Германию», — сказал политик.

При этом угрозы США ввести санкции и заявления американского госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон не гарантирует защиту Европе в случае «ее зависимости от Востока», он объяснил стремлением Вашингтона продавать Европе свой сжиженный природный газ (СПГ).

«Доверия, однако, не вызывает, когда экономические интересы переплетают с вопросами безопасности. НАТО занимается вопросами безопасности, а не экономики», — возмутился премьер.



«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу.

Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, которая боится потерять транзит российского газа, и США.

21 февраля в Германо-российской внешнеторговой палате сообщили, что благодаря реализации проекта в Европе было создано 30 тыс. рабочих мест.