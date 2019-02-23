В Германии усомнились в возможной безопасности Европы без России

Безопасное будущее Европы возможно только с Россией, поэтому Евросоюзу стоит налаживать отношения с Москвой и отказаться от ракет США на своей территории. Об этом заявил депутат парламента Германии Юрген Триттин в своей статье для Frankfurter Rundschau.

Политик уверен, что мир стоит на пороге ядерной гонки вооружений, и обвинять в этом Россию неверно.

«Указывать только на Россию, как это делает министр иностранных дел Германии Хайко Маас, не поможет. Увеличение же военных расходов в два раза, как обещала в Мюнхене (канцлер ФРГ Ангела. — Ред.) Меркель при поддержке министра финансов Олафа Шольца, скорее подстегнет гонку вооружений», — уверен Триттин.

Депутат бундестага напомнил, что именно Вашингтон разрывает мировые соглашения, выходя то из Парижского соглашения, то из иранской ядерной сделки, то отказываясь от Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией.

Триттин назвал подобные деструктивные действия угрозой всему миру, и обвинил президента США Дональда Трампа, его помощника по нацбезопасности Джона Болтона и американского вице-президента Майка Пенса в неоконсервативной агрессии.

«Безопасность в Европе возможна только с Россией. НАТО должен не только предложить убрать свое тактическое ядерное оружие из Европы, но и отказаться от американской системы ПРО, если Россия также будет готова сделать шаги к разоружению», — отметил дипломат.

По его мнению, такая сделка была бы выгодна всем, так как Европа смогла бы снизить ядерную угрозу для себя, а Россия избавилась бы от угрозы для своей экономики.

В декабре прошлого года Трамп объявил о выходе США из ДРСМД и начале разработки новых вооружений. Кроме того, Вашингтон разместили в Румынии и Польше системы Aegis Ashore, способные производить пуски крылатых ракет «Томагавк».

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собрания 20 февраля назвал действия прямой угрозой для РФ и всего мира, и обещал, что в случае размещения в Европе американских ПРО Россия развернет вооружения и направит их на страны НАТО.