Вода, огонь и бедные трубы: чем грозит СП-2 директива ЕС

Обновленная директива ЕС может осложнить, но не остановить реализацию «Северного потока – 2». Сейчас его строительство идет строго по расписанию в соответствии с европейским законодательством, сообщил «Известиям» официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер. Поправки к директиве еще утверждают в Брюсселе, но предполагается, что она может снизить производительность газопровода после его запуска в эксплуатацию в конце 2019 года. Уже 4 марта этот документ будет рассмотрен на уровне министров энергетики в рамках Совета ЕС. Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что обновленное европейское законодательство не представляет реальной опасности для реализации проекта.

Смена норм

Компания-оператор «Северного потока – 2» (СП-2) внимательно следит за трансформациями энергетического законодательства Евросоюза. При этом сам проект реализуется в полном соответствии с нынешними правовыми нормами ЕС, поделился с «Известиями» Йенс Мюллер.

— «Северный поток – 2» строится согласно расписанию. Исходя из существующих разрешений, уже заложено более 700 км труб, — сказал «Известиям» господин Мюллер. — Мы продолжим наблюдать за текущим законодательным процессом относительно газовой директивы Евросоюза. Процедура все еще продолжается, и обновленный текст директивы должны одобрить в Европарламенте и Совете ЕС, а также включить новые нормы в национальные законодательства. Что касается проекта, то его реализация ведется в полном соответствии с применимым правом.

На прошлой неделе Комитет постоянных представителей ЕС в предпоследнем чтении утвердил поправки в газовую директиву Евросоюза. 4 марта документ должен утвердить Совет ЕС на уровне министров энергетики, затем нужно, чтобы его одобрили Европейский парламент (ЕП) и, наконец, Совет ЕС на уровне глав государств.

Согласно последней версии документа, оператором «Северного потока – 2» должна выступать независимая от «Газпрома» компания, а 50% мощности газопровода нужно зарезервировать под прокачку газа от независимых поставщиков. Это может на неопределенное время оставить трубу наполовину пустой.

Наиболее жесткий вариант предполагал, что регулятором в реализации и эксплуатации газовых проектов из третьих стран будет Европейская комиссия (ЕК). С подачи Германии поправки смягчили, ведь проект повышает их энергобезопасность. В этом Берлин поддержала Франция.

— Получилось компромиссное решение: с одной стороны, разрешение на строительство межстрановых газопроводов дает страна, куда он приходит, при этом она должна все-таки согласовать его с Еврокомиссией, — отметил в беседе с «Известиями» гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. — Это дополнительный бонус ЕК, с помощью которого она повышает свою значимость. Она не добилась полностью того, чего хотела, но получила возможность участвовать в утверждении тех или иных международных проектов.

OPALный газопровод

Как отметил Сергей Правосудов, возможность препятствовать реализации проектов у ЕК все-таки есть: для запуска согласований и подписания соответствующего договора по их итогам Комиссия должна выдать стране специальное разрешение в течение 90 дней. Однако как показывает практика, эти сроки могут растянуться на годы.

Ярчайшим примером стала ситуация вокруг газопровода OPAL, сухопутного продолжения первого «Северного потока». Спор о доступе «Газпрома» к мощностям OPAL начался в 2009 году после принятия Третьего энергопакета ЕС, который не позволяет поставщикам газа доминировать на рынке. Доступ российской компании к мощностям трубопровода был ограничен вплоть до 2016 года, когда Еврокомиссия все-таки сделала для OPAL исключение и увеличила квоты «Газпрома» на его мощности до 90%. Эксперты считают, что повторение этой ситуации с «Северным потоком – 2» маловероятно, но всё же возможно.

— Безусловно, у ЕК будет компетенция выдавать формальное разрешение на переговоры и утверждать их результаты. Конечно, они могут затянуть сам процесс этих переговоров, как они делали с проектом OPAL, — согласен заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. — Однако помешать реализации проекта у них будет гораздо меньше возможностей. Если говорить о мощности эксплуатации «Северного потока – 2», то у больших инфраструктурных объектов постепенный выход на проектный уровень загрузки — это нормальная практика.

Эксперты считают вопрос с поправками фактически решенным: по словам Алексея Гривача, сейчас внесение каких-либо изменений лишь затянет бюрократические процедуры, а это приведет к тому, что нынешний состав Европарламента не успеет одобрить согласованный вариант (Выборы в ЕП пройдут в странах Евросоюза с 23 по 26 мая 2019 года. — «Известия»).

О необходимости изменить газовую директиву Евросоюза, принятую 10 лет назад, Европейская комиссия (ЕК) заговорила в 2017 году. В документе шла речь о том, чтобы регулирование европейского газового рынка затронуло и морские газопроводы, функции транзитера и поставщика были разделены, а трубой могли пользоваться и третьи стороны. При этом приводились признаки, по которым тот или иной проект мог избежать ограничений. Таких признаков не было только у «Северного потока – 2».

Как отмечает Алексей Гривач, задача поправок лежала не в том, чтобы, как было заявлено, ликвидировать некие пробелы в законодательстве и улучшить регулирование, а просто создать сложности в реализации проекта. В последние два года обсуждение поправок шло с переменным успехом и конкретных результатов не приносило. Активная работа возобновилась лишь с января 2019 года, когда полугодовое председательство в Евросоюзе перешло от Австрии к Румынии. Она в рамках своего главенства в ЕС стремится разрешить затянувшиеся переговоры как можно скорее.