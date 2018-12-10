Вектор газа: строительство «Северного потока - 2» идет по плану

Строительство «Северного потока – 2» (СП - 2) идет в строгом соответствии с утвержденным расписанием. Об этом "Известиям" сообщил официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер. Он подчеркнул, что к концу ноября по дну дно Балтийского моря было проложено порядка 300 км труб. Что же касается попыток США под разными предлогами помешать строительству газопровода, то они предпринимаются с целью расчистки рынка для поставок американского сланцевого газа, отметил российский сенатор Владимир Джабаров. В Европарламенте (ЕП) в свою очередь заявили, что российский проект обеспечит надежные поставки газа в страны ЕС. Как пояснил "Известиям" чешский евродепутат Яромир Кохличек, СП - 2 необходим как Чехии, так и всему Европейскому союзу.

США "потоку" не указ

Новые требования Соединенных Штатов и некоторых европейских стран прекратить реализацию СП - 2 никак не повлияли на ход его строительства. Как сообщили «Известиям» в компании Nord Stream 2 AG, отвечающей за проект, закладка труб ведется без сбоев.

— Проект продвигается в соответствии с расписанием. На конец ноября 2018 года заложено более 300 километров труб, — рассказал официальный представитель оператора проекта Йенс Мюллер. — Будучи компанией, ответственной за прокладку газопровода, мы не комментируем политические споры и дебаты.

газ Линия труб для строительства газопровода Фото: Global Look Press/Jens Büttner

С призывом отказаться от участия в «Северном потоке – 2» США в очередной раз обратились к своим союзникам в Европе на прошлой неделе. На этот раз предлогом стала провокация Киева в Керченском проливе. В Госдепартаменте поспешили заявить, что создание газовой инфраструктуры в обход Украины осложнит «сдерживание российской военной агрессии».

Однако Москва может продолжить поставлять газ в Европу через Украину и после запуска СП - 2. Все будет зависеть от позиции Киева, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания западных политиков. Оценивая риски, с которыми сегодня сталкивается проект, он подчеркнул, что все упирается в политизацию вопроса, связанную с «откровенными проявлениями недобросовестной конкуренции со стороны третьих государств».

Требования США остановить строительство "Северного потока - 2" обнажают попытки американцев прорваться на европейский рынок газа, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Все маски сброшены. Если раньше американцы утверждали, что Россия будет шантажировать Западную Европу поставками газа и станет монополистом на рынке, то сейчас они не скрывают, что все упирается в коммерческую выгоду, — сказал «Известиям» сенатор. — Они хотят продавать свой сланцевый сжиженный газ, который на 30% дороже российского трубопроводного. Ведется обычная борьба за рынок сбыта, однако методы совершенно недобросовестные.

Политик подчеркнул, что инцидент в Керченском проливе не имеет никакого отношения к СП - 2, а потому и использовать его в качестве аргумента против проекта – просто неуместно.

Забота о "безопасности"

Соединенные Штаты — далеко не единственная страна, которая выступает против строительства газопровода. Возражения высказывают и в Евросоюзе. Так, в Европейской комиссии (ЕК) заявили, что проект угрожает энергетической безопасности многих стран. Как заявил в апреле 2018 года глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори, трубопровод "не содействует диверсификации поставок газа и маршрутов поставки". Другими словами, в Брюсселе обеспокоены тем, что ЕС в итоге будет зависеть от российского голубого топлива.

Не хотят успешной реализации проекта и такие страны как Польша и Украина. Варшава и Киев заинтересованы в том, чтобы транзит газа в Европу осуществлялся по их территории и пытаются заручиться поддержкой Венгрии, Латвии, Литвы, Румынии, Словакии, Хорватии, Чехии и Эстонии.

Тем не менее, немало в Европарламенте и сторонников проекта. Так, зампредседателя комитета ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике Яромир Кохличек в беседе с "Известиями" подчеркнул: обеспечивая надежные прямые поставки газа, СП - 2 скорее укрепит энергобезопасность ЕС, нежели подорвет ее.

газ Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» в Стрыйском районе Львовской области Фото: РИА Новости/Стрингер

- Этот проект важен как для Чехии, так и для всего Евросоюза. Поставки газа через территорию Украины создают определенный риск для нашей энергобезопасности. Здесь нужно руководствоваться прежде всего экономическими интересами, - сказал "Известиям" евродепутат. - Европа не должна оглядываться на указания из Вашингтона. Дональд Трамп действует в своих интересах, желая поставлять на европейский континент американский сланцевый газ. Что касается транзита, то пока на украинской территории идет конфликт, в должной мере заниматься модернизацией газотранспортной системы не выйдет. Украина сейчас не на 100% надежный партнер, а проект "Северный поток - 2" позволяет нивелировать ненужные риски.

Эту мысль разделяют и в экспертном сообществе. По словам руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника, участие Германии сделает поставки более надежными.

- Поставлять газ через ФРГ или через Украину - это две разные вещи, - сказал он "Известиям". - Украина обещает снизить тарифы, чтобы сохранить хоть какую-то долю своего транзита. Однако этот маршрут более рискован - там нужны инвестиции, которых сейчас нет.

Газ идет на север

Германия неоднократно заявляла об экономической целесообразности строительства газопровода: как сказала в сентябре 2018-го канцлер Ангела Меркель, растущая потребность страны в топливе повышает значимость новых энергопроектов. В пользу трубопровода высказывались и в Австрии: канцлер Себастьян Курц подчеркнул "энергетическую, политическую и экономическую" важность СП - 2 для страны.

Компания Nord Stream 2 AG была создана в 2015 году и отвечает за строительство в Балтийском море и дальнейшую эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» протяженностью 1,22 тыс. км. Газ через него должен поставляться из России в Германию. Закладка первых труб началась в соответствии с планом в июле 2018 года. Планируется, что СП - 2 будет сдан к концу 2019 года.

Меркель Канцлер Ангела Меркель Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

В штыки в Евросоюзе воспринимали не только СП - 2. В 2014 году был заморожен проект трубопровода "Южный поток", который должен был пройти через Черное море из Анапского района в болгарскую Варну. Тогда София по настоянию ЕК несколько раз останавливала работу. В итоге Россия официально отказалась от реализации проекта "из-за неконструктивной позиции Евросоюза". Спустя четыре года во время визита в Москву болгарский премьер-министр извинился за срыв строительства.

На смену "Южному" в 2016 году пришел "Турецкий поток", который должен идти из того же Анапского района в Турцию. К концу 2018 года была завершена укладка двух ниток морского участка. Проект ожидаемо раскритиковала ЕК, однако европейские страны, заинтересованные в его реализации, отказываться от него не собираются.

В отличие от "Южного потока", новый проект не подпадает под действие Третьего энергопакета (комплекс директив и регламентов ЕС по либерализации газового и электрического рынков), поэтому схема его реализации - совершенно другая. Как пояснил Александр Пасечник, трубопровод в этом случае идет из России в Турцию, а потому нормативы ЕС его не косаются.