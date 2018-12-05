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Климкин назвал лучшую санкцию против России

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Фото: РИА Новости
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что стало бы лучшей санкцией в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе.

По его словам, нельзя ввести ограничительные меры только против береговой охраны и руководства российского флота. Лучшей санкцией Климкин считает остановку запуска газопровода «Северный поток – 2», пишет «Газета.ru» со ссылкой на «Европейскую правду».

Кроме того, министр заявил, что необходимо продолжить обсуждение введения конкретных мер в связи с инцидентом, а также предложил закрыть порты других стран для российских кораблей.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторически территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в нескольких регионах страны. Режим будет действовать в течение 30 дней начиная с 28 ноября.

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