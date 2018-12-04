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Киев объявил в розыск восемь россиян после ареста украинских кораблей

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Прокуратура Украины объявила в розыск восемь российских граждан, причастных к аресту трех украинских военных судов, незаконно вторгшихся в территориальные воды РФ 25 ноября. Об этом 4 декабря сообщила пресс-секретарь генпрокурора страны Лариса Сарган.

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«По результатам проведенных следственных действий поставлено в известность о подозрении восьмерым лицам. <...> Получено постановление суда о задержании указанных подозреваемых с целью привода для рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — написала официальный представитель генпрокурора Украины на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, в розыск объявлены начальник управления ФСБ Крыма и Севастополя контр-адмирал Сергей Станкевич, заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев, начальник службы пункта управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю Руслан Ромашкин. Кроме того, среди подозреваемых пять офицеров, в том числе командиры российских кораблей, участвовавших в операции.

Помимо этого, Сарган сообщила, что генпрокуратура планирует в ближайшее время объявить подозрения 10 военнослужащим Черноморского флота РФ, пограничной службы ФСБ РФ, а также Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны страны.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали опасно маневрировать.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

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