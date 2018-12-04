Украина привела корабли и катера в боеготовность

Погранслужба Украины привела корабли и катера в боеготовность в связи с военным положением. Практически все они находятся в море. Об этом 4 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу госпогранслужбы Украины Петра Цигикала.

По его словам, в стране также создано морское региональное управление.

Отношения Киева и Москвы вновь обострились после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас корабли и моряки арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, назвал инцидент в Черном море провокацией, организованной действующей украинской властью на фоне подготовки к президентским выборам.