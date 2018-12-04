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В Госдуме отреагировали на заявление Порошенко об изоляции России

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента Украины/Николай Лазаренко
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Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик опроверг в беседе с «Известиями» заявление президента Украины Петра Порошенко о тотальной изоляции России.

Соответствующее заявление Порошенко сделал в эфире украинского телеканала ICTV. По мнению украинского лидера, добиться изоляции удалось благодаря международной координации.

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«Об изоляции России лучше всего судить по количеству международных гостей и количеству международных рейсов, курсирующих из Москвы в страны ближнего и дальнего зарубежья», — заявил депутат Белик. По его словам, нет ни одного государства, которое отказалось бы продавать России какие-либо товары, и Москва по-прежнему остается желанным гостем на мировом рынке оружия, атомной энергетики и сельхозпродукции.

«Изоляция России произошла исключительно в высказанном желании Порошенко, но этому не стоит удивляться, потому что украинский президент уже изолировал своих граждан от России. Получается, что в реальности в изоляции находится Украина, которая как равноправный партнер, как страна с развитой экономикой всегда была нужна только России», — добавил парламентарий.

Что касается западных кураторов официального Киева, они всегда воспринимали Украину как рынок сбыта, сырьевую колонию и страну, чье руководство готово ради подачки идти на любые провокации в адрес России, заключил депутат.

Отношения Киева и Москвы вновь обострились после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас корабли и моряки арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, назвал инцидент в Черном море провокацией, организованной действующей украинской властью на фоне подготовки к президентским выборам.

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