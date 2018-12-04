Порошенко рассказал о «тотальной изоляции» России

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Россия якобы находится в «тотальной изоляции» благодаря международной координации. Такое мнение он озвучил в эфире украинского телеканала ICTV.

Украину же политик считает «активным игроком в мире», который заручился поддержкой «надежных союзников».

«Успех нашей международной позиции является совершенно очевидным... Украина активно участвует во всех международных форумах, и мы сформировали мощную мировую коалицию поддержки Украины», — приводит его слова «РИА Новости».

Вместе с тем Порошенко выразил уверенность, что украинцы сами будут защищать свою страну.

Отношения Киева и Москвы вновь обострились после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас корабли и моряки арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, назвал инцидент в Черном море провокацией, организованной действующей украинской властью на фоне подготовки к президентским выборам.