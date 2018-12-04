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На Украине раскрыли роль Запада во введении военного положения

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Фото: president.gov.ua
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Киев по указке Запада сократил сроки и мастшаб действия военного положения на Украине, рассказал журналист и писатель Дмитрий Гордон в эфире телеканала NewsOne. 

По его словам, перед этим президенту Украины Петру Порошенко поступило несколько звонков от канцлера Германии Ангелы Меркель и главы НАТО Йенса Столтенберга.

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В результате Киев решил ввести военное положение на 30 суток вместо 60, как задумывалось им ранее, и распространить его действие не по всей Украине, а лишь на 10 областей, пояснил журналист.

«Я знал, что это намеревались сделать несколько месяцев назад, это один из запасных предвыборных сценариев, который лежал в команде одного из кандидатов в президенты. Но делать это сейчас — просто безумие», — подчеркнул писатель.

Как пояснил Гордон, такие меры были бы к месту, когда в 2014 году начался конфликт в Донбассе или как только Крым воссоединился с Россией. 

Власти Украины ввели военное положение до 26 декабря после инцидента в Черном море, в результате которого отношения Киева и Москвы вновь обострились. В тех областях, где был объявлен режим, пройдут учебные сборы резервистов. Также оборонно-промышленный комплекс страны переводится на особый режим работы.

25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас корабли и моряки арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, организованной действующей украинской властью на фоне подготовки к президентским выборам.

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