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Солист 5'Nizza возмутился условиями жизни в Харькове

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Фото: ТАСС/Сергей Карпов
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Солист группы 5'Nizza Сергей Бабкин пришел в ужас от условий жизни в Харькове, который является для него родным городом. Своими впечатлениями артист поделился в Instagram. 

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«Целый день идет снег. Дороги не чищены ни разу. Машины еле едут. Ехали, занесло так, что чуть не убились!» — написал он. 

Далее артист рассказал, что был дома у своих родителей и возмутился тому, что горячей воды нет с августа. 

«Уважаемые (власти города. — Ред.), вы серьезно? Может, пора уже включиться?» — попросил музыкант. 

Ранее власти Украины предупредили, что с декабря тарифы на отопление и горячую воду в стране могут повыситься на 16% из-за роста цен на газ

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