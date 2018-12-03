Солист 5'Nizza возмутился условиями жизни в Харькове

Солист группы 5'Nizza Сергей Бабкин пришел в ужас от условий жизни в Харькове, который является для него родным городом. Своими впечатлениями артист поделился в Instagram.

«Целый день идет снег. Дороги не чищены ни разу. Машины еле едут. Ехали, занесло так, что чуть не убились!» — написал он.

Далее артист рассказал, что был дома у своих родителей и возмутился тому, что горячей воды нет с августа.

«Уважаемые (власти города. — Ред.), вы серьезно? Может, пора уже включиться?» — попросил музыкант.

Ранее власти Украины предупредили, что с декабря тарифы на отопление и горячую воду в стране могут повыситься на 16% из-за роста цен на газ.