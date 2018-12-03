Порошенко обозначил сроки отмены военного положения

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что военное положение как «превентивная мера» не продлится более 30 дней. Об этом политик написал в своем Twitter в понедельник, 3 декабря.

«Это время будет использовано, чтобы укрепить нашу оборону и нашу способность защитить граждан от удара врага. Надеюсь, что мы сможем ограничиться перечисленными мерами и его продолжение не потребуется», — пояснил он.

Власти Украины ввели военное положение до 26 декабря после инцидента в Черном море, в результате которого отношения Киева и Москвы вновь обострились. В тех областях, где был объявлен режим, пройдут учебные сборы резервистов. Также оборонно-промышленный комплекс страны переводится на особый режим работы.

25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас корабли и моряки арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».